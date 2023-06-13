Байден продлил режим ЧС и санкции против Белоруссии

Президент США считает, что существует угроза национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

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В понедельник американский президент Джо Байден еще на год продлил режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за действий властей Белоруссии. Его в Соединенных Штатах используют как основание применять к стране санкции.

«Я продлеваю на один год национальный режим ЧС, объявленный указом 13405», - говорится в заявлении Джо Байдена, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

По словам американского президента, действия белорусских властей несут большую угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Режим ЧС был объявлен 16 июня 2006 года. Его сферу действия расширили указом 14308 от 9 августа 2021 года.

Напомним, недавно стало известно, что Великобритания вводит санкции в отношении медиакомпаний Белоруссии. Они должны становить распространение некой «пропаганды» в Соединенном Королевстве.

Отмечается, что к сайтам попавших под санкции белорусских медиакомпаний будет ограничен доступ со стороны социальных сетей и интернет-провайдеров.