Трампа без условий и ограничений отпустили из суда Майами

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Бывшего американского лидера Дональда Трампа отпустили из федерального суда Майами без условий и ограничений на перемещения. Его признали не склонным к побегу, сообщает телеканал Fox News.

Напомним, ранее экс-президента США арестовали на время пребывания в суде. Ему предъявили обвинения в невыполнении требований о возврате секретных документов.

В ходе слушания Дональд Трамп не признал себя виновным. Все обвинения в преступлениях он назвал «политическим наездом» со стороны Министерства юстиции.

На прошлой неделе спецпрокурор Джек Смит предъявил бывшему президенту обвинение по 37 пунктам. В августе прошлого года ФБР изъяло у Дональда Трампа 102 документа с грифом секретности.