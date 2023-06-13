Боевое братство: как добровольцы и бойцы 58-й армии дают отпор украинским диверсантам в Запорожье

Сегодня еще три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса заключили контракты с Министерством обороны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В России с каждым днем растет число бойцов из добровольческих отрядов, заключающих контракты с Минобороны РФ. Они наравне с военными успешно выполняют поставленные боевые задачи. На Ореховском направлении в Запорожской области, например, бойцы из добровольческого отряда «Алания-Северная Осетия» бок о бок на линии соприкосновения с 58-ой армией отражают атаки украинских диверсионных групп.

От противника отделяет чуть менее двух километров и тонкая лесополоса. Для того, чтобы закрепиться на таком коротком расстоянии, приходится рыть убежища глубиной до пяти метров. При должном оборудовании, когда здесь будет несколько слоев бревен и накатов земли, такая конструкция сможет выдержать даже прямое попадание артиллерийского снаряда. В глубине одного из таких блиндажей уже несколько часов идет интенсивная работа. Здесь собирают данные о положении артиллерии противника, отсюда же происходит координация действий боевых подразделений. Это направление Ореховского участка обороняет добровольческий батальон «Алания». Большинство его бойцов - из Северной Осетии.

«Взаимодействуем. Здесь не зависит от того, 58-я это армия, добровольческий батальон "Алания". Делаем одно дело, а если взаимодействия не будет, то не будет ничего. Стараемся друг друга поддерживать», - рассказал боец добровольческого батальона «Алания» с позывным «Слепой».

Вместе военные и добровольцы уже несколько дней надежно держат оборону, не подпускают противника на ближние рубежи и не дают ему развить наступление.

«Диверсионные группы прорывались, их уничтожали, половина убежала. Даже не просто диверсионные группы, а с бронеподдержкой, с танками. Танки тоже уничтожили: 4-5 танков, остальные развернулись», - отметил боец добровольческого батальона «Алания» с позывным «Ворон».

Украинские боевики обстреливают российские позиции на Ореховском направлении, пытаются нарушить целостность линии обороны. Под удар попадают не только военные объекты, противник не гнушается бить и по жилым домам. С рассветом приходят и первые целеуказания. Но прежде, чем артиллерия начнет работу, наводчик должен поднять в небо беспилотник - наблюдатель.

«Выявлен миномет противника в направлении стрельбы. Мы сейчас поднимем птичку, будем его обнаруживать, координаты передавать артиллерии и корректировать огонь, соответственно», - объяснил боец добровольческого батальона «Алания» с позывным «Армавир».

Цель в кадре. Несколько минут и минометные расчеты открывают огонь. Короткая корректировка и теперь мина попадает точно по лесополосе, где укрылся противник. Там, где добровольцы не могут справиться своими силами, на помощь приходит армейская авиация. Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» одну за одной уничтожают бронемашины противника.

Благодаря совместной слаженной работе за несколько дней российским силам удалось уничтожить сотни боевиков и десятки бронемашин. Разбиты сразу несколько пунктов управления противника, откуда он координировал действия своих войск. По итогам сражений, неся большие потери, боевики были вынуждены отступить, а добровольческие формирования получили признание уже не только на полях сражений. Министр обороны Сергей Шойгу подписал документ, который позволяет всем, кто самостоятельно встал на защиту страны, до 1 июля заключить контракты с военным ведомством. Все бойцы, а также их семьи получат полноценную социальную защиту и поддержку от государства наравне с регулярными войсками.

«Для нас это показатель, что нас заметили, для нас это очень значимо», - признался командир добровольческого отряда с позывным «Ящик».

Сегодня еще три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса заключили контракты с Министерством обороны. Церемония подписания документов прошла прямо на передовой. По словам добровольцев, эта формальность исправила имеющиеся недочеты и наделила их статусом военнослужащих Российской Федерации. А в военном ведомстве подчеркнули, что подобные меры обеспечат не только правовой статус бойцов, но и помогут еще более эффективному управлению войсками.