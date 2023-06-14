Армия Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике украинских боевиков Экипажи поддерживают действия сухопутных войск на переднем крае. © Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО) в зоне спецоперации. Экипажи нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений украинских националистов. «Мы работаем по самому прямому назначению. Штурмовик предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск на переднем крае. Мы эту задачу выполняем полноценно. Поддерживаем всем, чем можем, всеми средствами поражения. Уничтожаем живую силу противника, военную технику, опорные пункты, склады боеприпасов, - рассказал летчик Су-25. Выполнив пуски ракет парами с малых высот, экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Штурмовики смогли уничтожить замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику украинских боевиков. «Поступают вновь выявленные цели - выходят на рубежи танки при наступлении. При наступлении наших войск также осуществляем авиационную поддержку, чтобы противник интенсивнее отступал со своих рубежей. Трудностей как таковых особо не возникает. Самое главное - качественно подготовиться к полету - и тогда никаких трудностей не будет», - говорит летчик Су-25. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава провели обслуживание самолетов и подготовили их к новым боевым вылетам. Ранее Минобороны России показало, как вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику и опорные пункты украинских боевиков. Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика