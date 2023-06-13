Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары легкой промышленности

До сих пор изъятые в рамках уголовных или административных дел вещи подлежали уничтожению или их передавали социальным организациям.

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому конфискованные товары легкой промышленности одежду, обувь - можно передавать Минобороны и МЧС для оказания гуманитарной помощи. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До сих пор изъятые в рамках уголовных или административных дел вещи подлежали уничтожению или их передавали социальным организациям. Новый закон позволяет использовать их для военных и спасателей.

Переданные в распоряжение министерства товары можно будет использовать по прямому назначению, передавать безвозмездно или в качестве гуманитарной помощи.

Как отмечают авторы документа, это решение связано со сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуацией.

Ранее предложение о передаче конфискованных промтоваров МО РФ и МЧС РФ одобрил кабмин.