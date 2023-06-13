Путин подписал Указ об установлении 21 ноября Днем военной присяги

Новая памятная дата создана с целью воспитания, прежде всего, молодого поколения в духе патриотизма и верности Отечеству.

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому 21 ноября стал Днем военной присяги. Новая дата приурочена к историческому событию, а именно к изданию 21 ноября 1721 года указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин...». Установление новой даты призвано воспитать россиян, прежде всего молодежь, «в духе преданности и беззаветного служения Родине», пишет ТАСС.

Ранее президент заявил в отсутствии необходимости введения на территории России военного положения. На встрече с военными корреспондентами глава государства отметил, что необходимо расширять работу правоохранительных органов и специальных служб.

В конце мая статс-секретарь - замминистра обороны России Николай Панков провел ритуал приведения к присяге новобранцев пяти спортивных рот Центрального спортивного клуба армии. Замглавы оборонного ведомства пообещал призывникам, что для их развития и совершенствования будут созданы все условия. За свою историю в ЦСКА подготовили более 400 олимпийских чемпионов и почти 2 тысячи чемпионов мира в различных видах спорта.