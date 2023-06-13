Путин рассказал о подписании указов о помиловании участников СВО из числа заключенных

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Президент России Владимир Путин заявил, что подписывает указы о помиловании заключенных - участников спецоперации по защите мирного Донбасса. Но в случае рецидивов такие люди должны отвечать по закону.

«Человек воюет - честь ему и хвала, государство должно сделать все, чтобы выполнить обязательства перед этими людьми и мы делаем это. Контракты надо подписывать с государством, это очевидно, иначе не возникает обязательств со стороны государства и тогда несправедливость в отношении этих людей возникает. Я же подписываю указы о помиловании. Действительно, есть рецидивы, но тогда человек должен отвечать», - сказал Путин.

Президент напомнил, что так было и в годы Великой Отечественной войны, когда преступившие закон военнослужащие отвечали по всей строгости закона.

Ранее президент заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации в России на сегодняшний день нет. По словам главы государства, с января 2023 года Минобороны РФ набрало более 150 тысяч контрактников, вместе с добровольцами - 156 тысяч человек.