Путин заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет

По словам президента, Минобороны России с января 2023 года набрало больше 150 тысяч контрактников.

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Необходимости в дополнительной мобилизации в России на сегодняшний день нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Некоторые наши общественные деятели мне говорят, что нужно еще миллион набрать или еще два миллиона. Это зависит от того, чего мы хотим. В зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим, мы должны решать вопрос с мобилизацией», - сказал глава государства.

По словам Путина, Минобороны России с января 2023 года набрало больше 150 тысяч контрактников, вместе с добровольцами - 156 тысяч человек. По его словам, необходимости направлять военнослужащих-срочников в зону СВО тоже нет.

Президент отметил также, что закон о частичной мобилизации не предусматривает сроков, но бойцам дают регулярные отпуска.