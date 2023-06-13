Путин сказал, что ЧВК в зоне СВО должны заключить контракты с Минобороны РФ

По его словам, только так можно обеспечить социальные гарантии добровольцам.

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Добровольцы

Добровольческие подразделения, которые принимают участие в спецоперации на Украине, должны заключить контракты с Минобороны РФ. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с военкорами. Так глава государства ответил на вопрос о статусе частных военных компаний.

Президент сказал, что попросил министерство обороны привести ситуацию в соответствие со здравым смыслом, сложившейся практикой и законом.

«Мы не должны ставить людей в ложное положение. Кто бы ни был и в каком бы качестве ни оказался на переднем крае, они все - защитники Отечества, и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью», - сказал Путин.

Отдельно Путин отметил, что Минобороны заключает контракты с желающими продолжить службу в зоне СВО. По его словам, только так можно обеспечить социальные гарантии добровольцам.

«Первое - нужно заключить контракты со всеми добровольными подразделениями Минобороны. Второе - внести некоторые изменения в законы. И то, и другое будет сделано», - сказал глава государства.

Путин заявил также, что необходимости в дополнительной мобилизации в стране сейчас нет.