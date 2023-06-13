Армия Путин отметил налаженную работу по набору и подготовке контрактников Андрей Аркадьев Минобороны не планирует отправлять срочников в зону проведения специальной военной операции, подчеркнул глава государства. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Организация набора и подготовки контрактников налажена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими военными корреспондентами. «В целом сейчас все лучше и лучше, наверное, проблемы до сих пор есть, но и техника к ним идет, они работают. Нет предела совершенству, везде, куда пальцем ни ткни, какие-то проблемы всегда есть, но в целом ситуация меняется к лучшему», - сказал он. Минобороны не планирует отправлять срочников в зону проведения специальной военной операции, подчеркнул глава государства. Глава государства добавил, что добровольцы, которые принимают участие в спецоперации, должны заключить контракты с Минобороны РФ. Экспертное мнение и аналитика