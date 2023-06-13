Путин пообещал обсудить с МО РФ вознаграждение бойцов за подбитую технику врага

То, что военнослужащие не получают соответствующие выплаты, стало неожиданным для главы государства.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин пообещал, что обсудит с Министерством обороны РФ вознаграждение за подбитую технику украинских боевиков. Такое заявление он сделал в ходе встречи с военными корреспондентами.

«Я уж точно не помню... По-моему, за самолет 300 тысяч, за танк 100 тысяч должны выплачивать дополнительно... То, что не выплачивают, это неожиданно для меня», - сказал глава государства.

Путин заявил, что вернется к этому разговору с российским оборонным ведомством уже сегодня.

«Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны... Я проверю обязательно», - заявил российский лидер.

Утром 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по защите народных республик Донбасса. Цели СВО - провести демилитаризацию, денацификацию Украины. Путин сегодня в ходе беседы с военкорами назвал фундаментальными цели спецоперации.