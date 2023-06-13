«Какой на хрен третий тур? Это госпереворот!»: Путин о событиях на Украине во время прихода Ющенко

Киев стал одним из направлений работы по раскачке России, сказал президент России Владимир Путин.

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Украина стала одним из направлений работы по раскачке России, сказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с российскими военкорами 13 июня. По его словам, это нужно было бы иметь в виду, когда принимались решения при развале СССР. Но тогда никто не подумал о таких последствиях.

Глава государства подчеркнул, что Россия десятилетиями если не кормила, то поддерживала экономику Украины, сказал глава государства. Это делалось за счет дешевых энергоносителей, кредитов. Но ничего не помогало наладить отношения с Киевом, сказал он.

«Чем закончилось? Наших сторонников начали убивать на улицах. Дошли до госпереворота. Это же не первый госпереворот (в феврале 2018 года - прим. Ред.). Ющенко пришел к власти каким образом на Украине? Что - в результате легитимных действий? Мы же знаем. Придумали третий тур голосования. Какой на хрен третий тур? Он не предусмотрен конституцией. Это госпереворот!» - сказал Владимир Путин.

После этого Россия продолжала пытаться выстроить отношения с украинскими властями, сказал президент.

«Но нет, дошли до кровавого госпереворота. Стало очевидным, что никаких шансов нам не дают нормальные отношения выстроить с нашими соседями и братским украинским народом», - отметил президент.

В ходе встречи Владимир Путин сказал также, что цели специальной военной операции меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом носят фундаментальный характер.