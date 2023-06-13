Путин подписал закон, разрешающий хоронить участвующих в СВО добровольцев на воинских кладбищах

Норма распространяется на всех, кто присоединялся к СВО в качестве добровольца начиная с 24 февраля 2022 года.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о захоронении на воинских кладбищах участников добровольческих формирований специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Норма распространяется на всех, кто присоединился к участию в спецоперации в качестве добровольца начиная с 24 февраля прошлого года.

Также сегодня сообщалось, что Путин присвоил 165-й артиллерийской бригаде наименование «гвардейская».

Ранее корреспондент Михаил Аброськин в сюжете «Звезды» рассказал, как бойцы добровольческого батальона дали отпор противнику в Запорожской области.