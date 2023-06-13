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Минобороны России сообщило о восьми отраженных атаках врага за сутки

14:24 13.06.2023
Враг атаковал российских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, а также под Артемовском.
Минобороны России сообщило о восьми отраженных атаках врага за сутки
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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МО РФ сообщило о восьми отраженных за сутки атаках неприятеля. Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков. 

При этом на Времевском выступе противник бросил в наступление подразделения, которые были наспех сформированы из остатков бригад, ранее понесших большие потери. 

«В районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики в течение прошедших суток отражены три атаки украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами», - заметил Конашенков. 

Утверждается, что уничтожены восемь украинских бронетранспортеров из десяти, задействованных в атаках. 

Кроме этого, сообщается, что были отражены две неприятельские атаки в районе населенного пункта Ровнополь на территории ДНР. При этом были поражены два вражеских танка и три боевые бронированные машины. 

Еще одна атака была отражены в районе Пречистовки, находящейся в том же регионе России. В процессе были уничтожены большая часть личного состава ротной тактической группы неприятеля, а также четыре боевые машины пехоты, использовавшиеся боевиками. 

Также сообщается об отражении двух атак неприятеля южнее Артемовска в направлении населенного пункта Клещеевка. При этом Игорь Конашенков подчеркнул, что вклинения противника в оборону российских войск допущено не было. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и об ударах ВКС по оперативным резервам противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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