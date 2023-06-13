Минобороны России сообщило о восьми отраженных атаках врага за сутки
МО РФ сообщило о восьми отраженных за сутки атаках неприятеля. Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
При этом на Времевском выступе противник бросил в наступление подразделения, которые были наспех сформированы из остатков бригад, ранее понесших большие потери.
«В районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики в течение прошедших суток отражены три атаки украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами», - заметил Конашенков.
Утверждается, что уничтожены восемь украинских бронетранспортеров из десяти, задействованных в атаках.
Кроме этого, сообщается, что были отражены две неприятельские атаки в районе населенного пункта Ровнополь на территории ДНР. При этом были поражены два вражеских танка и три боевые бронированные машины.
Еще одна атака была отражены в районе Пречистовки, находящейся в том же регионе России. В процессе были уничтожены большая часть личного состава ротной тактической группы неприятеля, а также четыре боевые машины пехоты, использовавшиеся боевиками.
Также сообщается об отражении двух атак неприятеля южнее Артемовска в направлении населенного пункта Клещеевка. При этом Игорь Конашенков подчеркнул, что вклинения противника в оборону российских войск допущено не было.
Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и об ударах ВКС по оперативным резервам противника.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.