Минобороны России сообщило о восьми отраженных атаках врага за сутки

Враг атаковал российских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, а также под Артемовском.

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МО РФ сообщило о восьми отраженных за сутки атаках неприятеля. Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

При этом на Времевском выступе противник бросил в наступление подразделения, которые были наспех сформированы из остатков бригад, ранее понесших большие потери.

«В районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики в течение прошедших суток отражены три атаки украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами», - заметил Конашенков.

Утверждается, что уничтожены восемь украинских бронетранспортеров из десяти, задействованных в атаках.

Кроме этого, сообщается, что были отражены две неприятельские атаки в районе населенного пункта Ровнополь на территории ДНР. При этом были поражены два вражеских танка и три боевые бронированные машины.

Еще одна атака была отражены в районе Пречистовки, находящейся в том же регионе России. В процессе были уничтожены большая часть личного состава ротной тактической группы неприятеля, а также четыре боевые машины пехоты, использовавшиеся боевиками.

Также сообщается об отражении двух атак неприятеля южнее Артемовска в направлении населенного пункта Клещеевка. При этом Игорь Конашенков подчеркнул, что вклинения противника в оборону российских войск допущено не было.

Официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал и об ударах ВКС по оперативным резервам противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.