Одаренные ребята из Донбасса и дети участников СВО выступили на концерте «Голоса Победы»

Они спели с такими звездами эстрады, как Николай Басков, Лариса Долина и Ирина Аллегрова.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Музыкально одаренные ребята из Донбасса и дети участников специальной операции поднялись на большую сцену, чтобы исполнить патриотические композиции. На концерте «Голоса Победы» они выступили с такими звездами, как Николай Басков, Лариса Долина, Ирина Аллегрова и многими другими.

Некоторые из ребят записывали свои песни прямо во время обстрелов. И все ради того, чтобы поддержать российских военных.

«Бойцам важно, кого они защищают. Нам, людям, важно показать, чьи это дети, насколько они талантливы, как они любят Родину, исполнить их маленькую, но настолько важную мечту - выйти на большую сцену», - отметила продюсер концерта «Голоса Победы» Наиля Анварова.

Напомним, ранее состоялся финал Всероссийского вокального конкурса «Звезда-2023». Его победителем стала певица MATANYA из Липецкой области. В финале она исполнила песню «К себе», написанную специально для конкурса. Приз вручил глава судейской комиссии, композитор Максим Дунаевский. Также исполнительница получила сертификат на один миллион рублей.