«Мы стали дружной семьей»: определен победитель музыкального конкурса «Звезда-2023»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Победителем музыкального всероссийского конкурса «Звезда-2023» стала певица MATANYA из Липецкой области. В финале она исполнила песню «К себе», написанную специально для конкурса. Приз вручил глава судейской комиссии, композитор Максим Дунаевский. Также исполнительница получила сертификат на один миллион рублей.

«Знаете, я в детстве всегда представляла себе, что однажды, когда я вырасту, я буду стоять на большой сцене в красивом платье и мне будут вручать "Оскар". Сегодня я стою здесь, на большой сцене, в красивом платье, со мной стоит Оскар Кучера и вручает мне главный приз. Я хочу поблагодарить проект и всю режиссерско-постановочную группу - такая теплая, дружественная, сказочная атмосфера. Спасибо, мы действительно стали большой семьей. Спасибо, низкий вам поклон», - сказала певица.

Специальный приз от «Дорожного радио», официального партнера конкурса, получила группа «Трубачи» из Красноярского края. Песня «Девочка-пожар» войдет в ротацию радиостанции.

Все выпуски конкурса «Звезда-2023» вы можете посмотреть на нашем сайте и в приложении SMART.TV. Самые сильные и талантливые исполнители из разных частей страны собрались на одной сцене и сразились за свой родной край. Также стартовал кастинг на конкурс «Звезда-2024» - желающие могут подать свои заявки до 15 июля 2023 года.