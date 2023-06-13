В Москве людей эвакуировали из здания Пресненского суда

На место прибыл кинолог, который осмотрел помещение.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Людей эвакуируют из здания Пресненского суда в Москве, передает корреспондент «Звезды» с места.

Напомним, сегодня там должно пройти заседание по делу об убийстве депутата из ХМАО Александра Колодича.

Как уточняется, к зданию суда прибыл кинолог, который осмотрел помещение. На данный момент сотрудники суда возвращаются в здание.

Напомним, тело 58-летнего мужчины с большим количеством ножевых ранений было обнаружено в подвале частного дома в Новой Москве, оно было присыпано землей. Кроме того, пострадала его супруга, она была госпитализирована.

Подозреваемого удалось быстро задержать, им оказался 36-летний мужчина, который работал у парламентария на приусадебном участке.