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WSJ: США вооружат танки Abrams для Украины снарядами с обедненным ураном

Анна Касаткина
14:04 13.06.2023
Серьезных препятствий для поставок Украине подобных снарядов нет, отметили собеседники издания в Белом доме.
WSJ: США вооружат танки Abrams для Украины снарядами с обедненным ураном
© Фото: 1st Lt. Jacob Swinson, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Соединенные Штаты планируют вооружить поставляемые Украине танки Abrams снарядами с обедненным ураном. Об этом со ссылкой на источники среди официальных лиц в администрации США сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, вопрос вооружения танков обсуждался в администрации несколько недель. Один из источников издания отметил, что серьезных препятствий для таких поставок на Украине нет. В то же время некоторые собеседники WSJ опасаются, что Вашингтон могут подвергнуть критике, так как подобные снаряды представляют угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Великобритания ранее направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. При этом в Минобороны королевства заявили, что не будут отслеживать их использование. В Кремле подчеркнули, что Британии придется нести ответственность за эту поставку. Неодобрение подобным действиям со стороны Соединенного Королевства выразили в ООН.
 

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