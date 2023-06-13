WSJ: США вооружат танки Abrams для Украины снарядами с обедненным ураном

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Соединенные Штаты планируют вооружить поставляемые Украине танки Abrams снарядами с обедненным ураном. Об этом со ссылкой на источники среди официальных лиц в администрации США сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, вопрос вооружения танков обсуждался в администрации несколько недель. Один из источников издания отметил, что серьезных препятствий для таких поставок на Украине нет. В то же время некоторые собеседники WSJ опасаются, что Вашингтон могут подвергнуть критике, так как подобные снаряды представляют угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Великобритания ранее направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. При этом в Минобороны королевства заявили, что не будут отслеживать их использование. В Кремле подчеркнули, что Британии придется нести ответственность за эту поставку. Неодобрение подобным действиям со стороны Соединенного Королевства выразили в ООН.

