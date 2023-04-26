Кремль: британцам придется нести ответственность за поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Пресс-секретарь президента России сослался на публиковавшиеся ранее данные по поводу использования этих боеприпасов в ходе агрессии НАТО против Югославии.

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В Кремле заявили, что Британии придется нести ответственность за поставку Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы уже обращали внимание на те официальные данные, которые публиковались по результатам использования этих боеприпасов во время бомбежек Югославии, когда натовцы бомбили Югославию. И данные по количеству онкологии, по другим заболеваниям. Информация эта весьма печальная. Британцы должны понимать, что им придется нести за это ответственность», - сообщил Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента России добавил, что те, кто использует такие боеприпасы, будут наносить непоправимый вред, в том числе себе и своим гражданам. При этом, по словам Пескова, отвечать британцам и украинцам придется за все виды ущерба, нанесенные этими снарядами.

Также Дмитрий Песков разъяснил цели президентского указа об управлении иностранными активами.