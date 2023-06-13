Очевидец описал момент столкновения двух танкеров на реке Лене
Предварительно, в результате случившегося в реку попало от 60 до 90 тонн горючего.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Поврежденный танкер на реке Лене показали с максимально близкого расстояния. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».
Житель поселка Алексеевский, в районе которого произошло ЧП, раскрыл некоторые подробности произошедшего.
«Произошла течь заднего бака, и пошел резкий запах бензина», - рассказал Юрий Колпачков.
По предварительной информации, в результате случившегося в реку попало от 60 до 90 тонн топлива. На данный момент течь удалось устранить.
Напомним, что накануне произошло столкновение двух танкеров в Иркутской области. Один из них был на ремонте в порту, другой перевозил бензин. Повредилась одна из цистерн, в которой было более 100 тонн топлива.