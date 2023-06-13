Mirror: «Манчестер Юнайтед» продадут катарскому шейху

По данным британской газеты, нынешние владельцы клуба - семья Глейзеров - определятся с новым покупателем уже в ближайшие дни.

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», предположительно, будет продан шейху из Катара Джассиму бин Хамаду Аль Тани. Об этом сообщает газета The Mirror.

По данным британского издания, пятая заявка катарского инвестора на покупку «Красных дьяволов» перебила предложение от английского бизнесмена, председателя и исполнительного директора транснациональной химической компании Ineos Джима Рэтклиффа. В публикации также отмечается, что семья Глейзеров выберет покупателя уже в ближайшие дни.

В этом сезоне подопечные Эрика тен Хага заняли третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги (АПЛ), обеспечив себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Серебро» завоевал лондонский «Арсенал». Чемпионом же стал «Манчестер Сити», который в этом году оформил требл, взяв Кубок Англии и одержав победу в Лиге чемпионов. В финале «горожане» одолели миланский «Интер» со счетом 1:0.