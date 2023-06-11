Спорт «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Интер» со счетом 1:0 Дарина Криц Впервые в истории Лиги Чемпионов победителем стал «Манчестер Сити». © Фото: Robert Michael dpa Globallookpress Читайте нас на: В Турции завершился матч между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером». Победителем впервые в истории Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». Игра окончилась со счетом 1:0. На 68-ой минуте матча гол был забит Родри. Ранее, 3 июня, ЦСКА обыграли «Ростов» и стали вторыми в Российской Премьер-лиге. Игра завершилась со счетом 4:1. В результате «армейцы» стали серебряными призерами национального чемпионата сезона-2022/23. Последний раз футболисты ЦСКА завоевывали серебряные медали национального чемпионата в сезоне 2017/18. Экспертное мнение и аналитика