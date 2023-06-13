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Бывших работников российского ОПК задержали за работу на Украину

Андрей Аркадьев
12:41 13.06.2023
У задержанных изъяты взрывчатое вещество, конструкторская документация и 150 тысяч долларов.
Бывших работников российского ОПК задержали за работу на Украину
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании экс-работников предприятия ОПК, сотрудничавших с украинской разведкой и готовивших теракты в Курской и Белгородской областях.

Задержанные - российские граждане, спецслужба подозревает их в передаче документации изделий для российских Воздушно-космических сил и подготовке к подрывам железных дорог. Железнодорожные пути в Курской и Белгородской областях, которые, по данным ФСБ, подозреваемые готовили к подрыву, необходимы ВС РФ для снабжения российских сил, задействованных в зоне спецоперации.

Силовики изъяли у задержанных лиц взрывчатое вещество, четыре взрывателя, документацию и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов. Заведено дело о госизмене и подготовке к диверсии. Подозреваемым грозит пожизненный срок, в настоящее время они дают признательные показания.

Ранее в пресс-центре НАК сообщили о попытке Киева терактами нарушить транспортное снабжение вблизи зоны спецоперации.

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