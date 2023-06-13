Добровольцы проходят курс занятий по тактической медицине в Приамурье

В МО РФ подчеркнули, что занятия ведут опытные инструкторы с актуальным опытом боевых действий.

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Добровольцы проходят курс занятий по тактической медицине и эвакуации с поля боя на полигоне Екатеринославский в Приамурье. Об этом сообщает Минобороны России.

Занятия ведут опытные инструкторы с актуальным опытом боевых действий.

«Личный состав изучает основы первой доврачебной помощи, методы эвакуации и остановки кровотечения путем наложения жгута на все участки тела, начиная от ног и заканчивая областью шеи», - говорится в сообщении.

В том числе поочередно был отработан порядок эвакуации раненого с поля боя. Были применены тактические носилки, изготовленные волонтерами Амурской области. При этом бойцы оказывали огневое воздействие на условного неприятеля.

В российском оборонном ведомстве отметили, что, помимо прочих средств, в ходе занятий используется значительное количество холостых боеприпасов и дымов - это необходимо для создания обстановки, которая максимально приближена к боевой.

Ранее боец с позывным Всадник заявил, что подписание контракта с добровольцами устранит разрыв в социальных гарантиях.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.