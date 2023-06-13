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Боец с позывным Всадник: подписание контракта с добровольцами устранит разрыв в соцгарантиях

11:38 13.06.2023
Доброволец подчеркнул, что его отряд в ходе спецоперации выполнял примерно одинаковую работу с регулярными войсками.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Заместитель командира добровольческого отряда с позывным Всадник заявил, что подписание контракта с добровольцами нужно потому, что оно устранит разрыв в социальных гарантиях. Видео предоставило Минобороны России.

«Это был острый момент очень для добровольцев, так как все выполняли работу примерно одинаковую с регулярными войсками, а разрыв между социальными гарантиями, с льготами», - заявил он.

Кроме этого, Всадник добавил, что приравнивание к регулярным военнослужащим для добровольцев - принципиальный момент.

Ранее сообщалось, что МО РФ подписало контракты в рамках приказа о добровольцах с 4 отрядами и 3 бригадами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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