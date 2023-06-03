Скончался прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго

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В четверг в Марокко в возрасте 72 лет скончался французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, который стал прототипом главного героя фильма «1+1». Об этом сообщили режиссеры комедийной драмы Эрик Толедано и Оливье Накаш.

«Мы только что с большой грустью узнали о смерти нашего друга Филиппа Поццо ди Борго», - накануне написали они на своей странице в социальной сети Facebook*.

По их словам, Филипп изменил жизнь многих людей. Режиссеры отметили, что знакомство с бизнесменом было редкой привилегией.

«Его юмора и интеллекта будет не хватать», - добавили они.

Филипп Поццо ди Борго родился 14 февраля 1951 года. Он оказался парализованным в 1993 году после аварии на параплане. Несколько лет спустя, после смерти жены, нанял помощника Абдель Ясмин Селлоу, с которым подружился, о чем рассказывал в книге «Второе дыхание».

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