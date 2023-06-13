МО показало уничтожение украинской бронегруппы ударом артиллерии
Выдвижение украинской бронегруппы выявили расчеты беспилотников.
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Артиллерия ВС России уничтожила украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении. Кадры ударов показало Минобороны РФ.
Расчеты беспилотников вскрыли выдвижение украинской бронегруппы под прикрытием лесополосы. Артиллерия скорректировала огонь, ударами уничтожены танк и БМП противника.
Ранее МО показало ракетный удар Ка-52 по укрепленным опорным пунктам и бронированной технике боевиков. Экипажи вертолетов работают на предельно малой высоте, что позволяет оставаться незамеченными для средств ПВО.