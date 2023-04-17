Российские власти хотят ограничить покупку валюты для удержания курса рубля

Из-за низкой ликвидности валюты крупные покупки ее могут приводить к волатильности рубля.

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В России намерены ввести ежемесячный лимит на закупки иностранной валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок по выкупу активов уходящих из страны компаний. Об этом сообщают «Ведомости».

Соответствующий механизм разрабатывают Министерство финансов России и Центробанк РФ. Отмечается, что из-за низкой ликвидности валюты крупные покупки ее могут приводить к волатильности рубля.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что рубль стал одной из самых сильных валют в 2022 году. Такого результата удалось добиться решением о переводе оплаты газа на рубли.

А недавно исполнительный директор по России и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин заявил, что при правильной финансовой политике рубль станет альтернативой доллару.

Главными предпосылками к замене доллара рублем является один из самых низких в мире уровней госдолга РФ, а также положительное сальдо торгового баланса.