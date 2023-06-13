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Опубликованы кадры стрельбы БПК «Адмирал Пантелеев» в Японском и Охотском морях

Максим Низкодубов
11:48 13.06.2023
В акваториях Японского и Охотского морей идут крупные морские учения. В них задействованы больше 60 кораблей, авиация и береговые войска - всего 11 тысяч военнослужащих.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Противолодочные корабли Тихоокеанского флота обнаружили и атаковали подлодку условного противника, а также провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Корреспондент Максим Низкодубов побывал на учениях, которые проходят в акваториях Японского и Охотского морей и снял репортаж с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев».

По легенде учений, на поражение кораблей Тихоокеанского флота вылетела авиация условного противника. Боевой корабль выпустил тепловую завесу, которая создает ложные цели. Они отвлекают на себя ракеты неприятеля. На обнаружение условной цели и ее уничтожение у экипажа ушли считанные минуты. Боевые расчеты развернули установки АК-100 и навели в направлении противника. В шести километрах от движущейся воздушной цели раздались залпы артиллерийских орудий.

Благодаря гироскопической системе стабилизации ствол орудия корректируется с учетом наклона корпуса корабля. Поэтому бортовая качка, которая в северных широтах Тихого океана встречается постоянно, на точность стрельбы практически не влияет. В очередной раз артиллеристы «Адмирала Пантелеева» выполнили учебные стрельбы на твердую пятерку.

«Цель подлетела, то есть имитатор. И мы по ней открыли огонь. Выполнили десять залпов. Используется унитарный зенитный снаряд и радиолокационный взрыватель. Он реагирует при подлете цели на саму цель. Взрывается на расстоянии. До пяти метров происходит взрыв. И осколки поражают цель», - объяснил командир ракетно-боевой части БПК «Адмирал Пантелеев» Дмитрий Скворцов.

Эмиль Хасанов, командир отделения, за артиллерийской установкой АК-630 ухаживает как за ребенком. Вместе с напарником настраивает подачу воздуха в орудие, чтобы во время стрельбы установка сработала безотказно. По скорострельности этот бортовой комплекс не имеет аналогов в мире.

«Очень надежная. Никогда не подводила. Скорострельность - да, высокая, 5 000 выстрелов в минуту. Но справляется. Мы за ней тщательно следим», - сказал командир отделения зенитно-артиллерийской команды БПК «Адмирал Пантелеев» Эмиль Хасанов.

По условиям тренировки, артустановка АК-630 должна поразить надводную цель. А это небольшая плавающая мишень на дистанции два километра, которую между волнами видно с трудом. Однако экипаж 30-мм орудия справляется с этой задачей мгновенно.

Еще один этап морских учений - поиск, сопровождение и поражение подводной цели условного противника. Реактивный бомбомет РБУ-6000 выполняет стрельбу по полученным целеуказаниям.

Боевые корабли Тихоокеанского флота во главе с флагманом - гвардейским ракетным крейсером «Варяг» в северо-западной части Тихого океана продолжают участие в масштабных морских учениях. Несмотря на календарный июнь, погода в этих местах совсем не летняя. Но наши военные моряки должны быть готовы к работе в любых условиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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