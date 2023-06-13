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Макрон: украинское контрнаступление продлится от нескольких недель до нескольких месяцев

Сергей Лебедев
01:19 13.06.2023
Французский президент заявил, что западные страны сделали все необходимое для помощи киевскому режиму.
Макрон: украинское контрнаступление продлится от нескольких недель до нескольких месяцев
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Украинское контрнаступление может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон. По его словам, оно началось несколько дней назад.

«Мы сделали все, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала конфликта», - цитирует ТАСС слова Макрона.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились. При этом, по его словам, наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется.

Сейчас российские военные успешно отражают атаки украинских боевиков. Националисты несут большие потери личного состава и техники.

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