Французский президент заявил, что западные страны сделали все необходимое для помощи киевскому режиму.

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Украинское контрнаступление может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон. По его словам, оно началось несколько дней назад.

«Мы сделали все, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала конфликта», - цитирует ТАСС слова Макрона.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились. При этом, по его словам, наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется.

Сейчас российские военные успешно отражают атаки украинских боевиков. Националисты несут большие потери личного состава и техники.