Опубликованы кадры пожара на рынке Садовод в Москве

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На рынке Садовод в Москве произошел крупный пожал. Загорелись три торговых павильона на 3 этаже, об этом сообщили в МЧС России. Кадры с места происшествия попали в сеть.

Сообщение о пожаре поступило в 13:44, затем в 14:33 он был локализован. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. К настоящему моменту огонь ликвидирован.

Ранее в Ростове-на-Дону загорелся склад. «Звезда» опубликовала кадры пожара. Как сообщили в МЧС России, площадь пожара составила около 800 «квадратов».