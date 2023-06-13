Украинские боевики обстреляли жилые дома и кинотеатр в Глушково Курской области

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Около 10 жилых домов, административные здания и кинотеатр повреждены в результате украинского обстрела поселка Глушково в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Повреждено около 10 жилых домов, в одном из них разрушения значительные, несколько административных зданий, два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр», - написал он.

Старовойт отметил, что зафиксировано 12 прилетов, никто не пострадал.

Утром во вторник Старовойт сообщил об обстрелах поселков Глушково и Теткино со стороны украинских националистов. По его словам, в населенных пунктах из-за обстрела наблюдались проблемы с газо- и электроснабжением.