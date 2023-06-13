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Более 50 банков могут уйти с российского рынка в ближайшие три года

Анна Касаткина
10:45 13.06.2023
Рынок, в частности, могут покинуть иностранные финансовые организации, отметил бывший зампред ЦБ Михаил Сухов.
Более 50 банков могут уйти с российского рынка в ближайшие три года
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков. Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

«В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков», - сказал он.

Как отметил Сухов, эти банки можно разделить на три группы: иностранные банки; небольшие банки крупных компаний и предприятий; находящиеся внутри более крупных групп кредитные организации. На уход финансовых организаций, уточнил собеседник издания, будут влиять, в частности, низкий капитал и необходимость сокращать расходы.

Ранее колумнист Forbes Кеннет Рапоза заметил, что российский банковский сектор выглядит намного устойчивее западного на фоне кризиса. Причину этого он видит в грамотных действиях руководства ЦБ РФ, которое заранее устранило слабые звенья в банковской сфере.

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