Более 50 банков могут уйти с российского рынка в ближайшие три года

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В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков. Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

«В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков», - сказал он.

Как отметил Сухов, эти банки можно разделить на три группы: иностранные банки; небольшие банки крупных компаний и предприятий; находящиеся внутри более крупных групп кредитные организации. На уход финансовых организаций, уточнил собеседник издания, будут влиять, в частности, низкий капитал и необходимость сокращать расходы.

Ранее колумнист Forbes Кеннет Рапоза заметил, что российский банковский сектор выглядит намного устойчивее западного на фоне кризиса. Причину этого он видит в грамотных действиях руководства ЦБ РФ, которое заранее устранило слабые звенья в банковской сфере.