В стране и мире Forbes: российская банковская система выглядит надежнее западной Ян Брацкий После банкротства Silicon Valley Bank Соединенным Штатам Америки грозит катастрофический банковский кризис. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российский банковский сектор выглядит намного устойчивее западного на фоне кризиса. Об этом заявил колумнист Кеннет Рапоза, отметив укрепление рубля. «Российского банковского кризиса не произошло - в отличие от недавно произошедших событий с Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии. Рубль укрепился, а в банки не стоят очереди людей, пытающихся в спешке забрать свои деньги», - написал автор в своей статье для Forbes. Причины финансовой устойчивости Рапоза видит в грамотных действиях руководства Центробанка РФ, которое заранее устранило слабые звенья в банковской сфере. Напомним, ранее стало известно о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Учреждение перешло под внешнее управление после катастрофического падения ликвидности. На этом фоне экономисты опасаются кризиса банковской системы в Соединенных Штатах. Экспертное мнение и аналитика