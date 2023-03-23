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Forbes: российская банковская система выглядит надежнее западной

Ян Брацкий
07:26 23.03.2023
После банкротства Silicon Valley Bank Соединенным Штатам Америки грозит катастрофический банковский кризис.
Forbes: российская банковская система выглядит надежнее западной
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Российский банковский сектор выглядит намного устойчивее западного на фоне кризиса. Об этом заявил колумнист Кеннет Рапоза, отметив укрепление рубля.

«Российского банковского кризиса не произошло - в отличие от недавно произошедших событий с Silicon Valley Bank в США и Credit Suisse в Швейцарии. Рубль укрепился, а в банки не стоят очереди людей, пытающихся в спешке забрать свои деньги», - написал автор в своей статье для Forbes.

Причины финансовой устойчивости Рапоза видит в грамотных действиях руководства Центробанка РФ, которое заранее устранило слабые звенья в банковской сфере.

Напомним, ранее стало известно о банкротстве одного из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Учреждение перешло под внешнее управление после катастрофического падения ликвидности. На этом фоне экономисты опасаются кризиса банковской системы в Соединенных Штатах.

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