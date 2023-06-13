Производственное здание горит возле метро «Купчино» в Санкт-Петербурге

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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Пожар произошел в производственном здании возле Кольцевой автомобильной дороги (КАД) и станции метро «Купчино» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Кадры с места происшествия были опубликованы очевидцами в социальных сетях. В настоящее время площадь горения уточняется.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Витебский проспект, д. 111», - говорится в сообщении экстренных служб.

Огнем охвачено здание размером 20 на 30 метров. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Сейчас возгорание ликвидируют 40 сотрудников экстренных служб, кроме того, привлечено восемь единиц техники.

Ранее в Калининграде на площади в 1,3 тысячи квадратных метров произошел пожар в офисном здании.