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В Калининграде на площади в 1,3 тыс квадратных метров горит офисное здание

Ян Брацкий
22:07 12.06.2023
На месте работают 47 человек личного состава и 11 единиц специальной техники.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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В Калининграде полыхает офисное здание расположенное на территории бывшего завода «Кварц». Об инциденте сообщает МЧС РФ. К этому часу площадь возгорания составляет 1,3 тысяч квадратных метров.

На месте работают 47 человек личного состава и 11 единиц специальной техники. Пожарные постепенно наращивают силы и средства. Территория оцеплена, о погибших и пострадавших ничего не сообщается, как и о возможных причинах происшествия.

Накануне пожар вспыхнул на территории завода «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону. Там загорелись покрышки, тушили огонь около часа.

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