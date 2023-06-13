ВС РФ отразили атаку противника на Южно-Донецком направлении

Кроме того, российские артиллеристы не позволяют ВСУ перегруппировываться на Запорожском направлении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военные отразили атаку киевских формирований на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" отражена атака до взвода противника западнее Левадного», - сказал он.

Кроме того, наши артиллеристы уничтожили живую силу противника, три танка и три бронемашины на Южно-Донецком направлении.

Начальник пресс-центра сообщил и об успехах российских войск на Запорожском направлении. Там украинские боевики пытаются перегруппироваться, однако наши артиллеристы срывают их планы. В результате украинская сторона лишилась бронеавтомобиля, пикапа, понесла потери в личном составе.

Ранее Минобороны показало кадры работы вертолетов Ка-52, которые наносят удары по бронетехнике и опорным пунктам украинских боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.