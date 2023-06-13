Пакистан оплатил первую партию российской нефти юанями

В Исламабаде отметили, что в страну уже доставлены 45 тысяч тонн сырья.

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Пакистан оплатил первую поставку российской нефти юанями. Об этом в телефонном разговоре с Reuters заявил министр нефти исламской республики Мусадик Малик. Он отметил, что ни при каком из сценариев убытков от переработки сырья из РФ не будет.

«Мы абсолютно уверены, что это будет коммерчески выгодно», - отметил Мусадик Малик.

Министр не стал раскрывать коммерческие детали сделки. Однако он отметил, что Пакистан закупил у России 100 тысяч тонн нефти. Из них 45 тысяч тонн уже доставлены в Карачи.

«Пакистан сделал покупку еще в апреле», - добавил Мусадик Малик.

Напомним, накануне пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф заявил, что в Карачи доставили первую партию российской нефти. Сырье уже начали разгружать.