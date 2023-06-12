В Пакистан прибыла первая партия нефти из России

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В Пакистан доставили первую партию российской нефти. Об этом сообщил премьер-министр страны Шехбаз Шариф. По его словам, сырье в порту Карачи начнут разгружать уже 12 июня.

«Это начало новых отношений между Пакистаном и Российской Федерацией», - отметил пакистанский лидер на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов доложил Владимиру Путину, что перевозки грузов по Северному морскому пути в пять раз превысили рекордные показатели советского времени.

По его словам, Севморпуть стал ключевым транспортным коридором для экспорта на мировые рынки нефти. Также доставляются сжиженный газ, удобрения, металлы и другая продукция с высокой добавленной стоимостью.