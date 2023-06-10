Армия Армия Армия

МО РФ опубликовало кадры уничтожения дронами украинских танков

18:00 10.06.2023
Техника противника была уничтожена на Запорожском направлении.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Операторы российских ударных беспилотников успешно поразили танки украинских националистов на Запорожском направлении. Кадры удара опубликовало российской Министерство обороны.

Танки противника выдвигались на позиции под прикрытием лесополосы. Однако российские операторы БПЛА обнаружили технику противника и успешно ее уничтожили.

Ранее Минобороны опубликовало кадры, на которых экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинских боевиков и их бронетехнику на Южно-Донецком направлении. Используя высокоточные управляемые ракеты «Аллигаторы» ударили по вскрытым позициям самоходных артиллерийских установок и поддерживающей боевиков бронетехнике.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:21 В стране и мире
Власти Херсонской области оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей
15:58 Армия
Видео
Опубликованы кадры уничтожения бронетехники украинских боевиков вертолетами Ка-52
15:22 Армия
Видео
МО РФ: в районе Артемовска «Южной» группировкой войск успешно отражены пять атак противника
14:44 В стране и мире
Песков заявил, что РФ должна сама добиваться всего, Запад наши озабоченности не учитывает
13:37 В стране и мире
Замминистра Панков: добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны до 1 июля
Популярное
Видео
Софья Сапега в Домодедово встала в очередь на регистрацию в Дубай
Болельщики «Наполи» вернули тренеру Спаллетти руль от украденного у него автомобиля
Мосгорсуд не изменил решение о запрете Алексею Блиновскому определенных действий
Видео
Опубликованы кадры пожара на Каширском шоссе
Захар Прилепин рассказал, что у него нет мыслей о возмездии
РИА Новости: протезирование Костомарова должно пройти через один-два месяца
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.