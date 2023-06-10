МО РФ опубликовало кадры уничтожения дронами украинских танков

Ранее Минобороны опубликовало кадры, на которых экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинских боевиков и их бронетехнику на Южно-Донецком направлении. Используя высокоточные управляемые ракеты «Аллигаторы» ударили по вскрытым позициям самоходных артиллерийских установок и поддерживающей боевиков бронетехнике.

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