МО РФ опубликовало кадры уничтожения дронами украинских танков
Техника противника была уничтожена на Запорожском направлении.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Операторы российских ударных беспилотников успешно поразили танки украинских националистов на Запорожском направлении. Кадры удара опубликовало российской Министерство обороны.
Танки противника выдвигались на позиции под прикрытием лесополосы. Однако российские операторы БПЛА обнаружили технику противника и успешно ее уничтожили.
Ранее Минобороны опубликовало кадры, на которых экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили украинских боевиков и их бронетехнику на Южно-Донецком направлении. Используя высокоточные управляемые ракеты «Аллигаторы» ударили по вскрытым позициям самоходных артиллерийских установок и поддерживающей боевиков бронетехнике.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.