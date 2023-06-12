В Англии нашли останки загадочно исчезнувшего 56 лет назад чемпиона

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Останки мужчины, загадочно исчезнувшего в 1967 году и более полувека считавшегося пропавшим без вести, случайно обнаружили в английском городе Ноттингемшир. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, останки мужчины с признаками насильственной смерти нашли в поле во время сельхозработ. Погибшим оказался Альфред Суинско, шахтер и чемпион по голубиным гонкам, загадочно исчезнувший в январе 1967 года. Последний раз мужчину видели в баре в деревне Пинкстон, где он проводил время с двумя сыновьями. Суинско вышел в туалет и бесследно исчез.

Четверо из шестерых детей погибшего еще живы. Его 82-летняя дочь Джули, которой на момент пропажи отца было 25 лет, рассказала, что эта новость сломила ее.

Как отмечается, полицейские намерены восстановить обстоятельство гибели мужчины и найти виновных в его смерти, хотя и не исключается, что они уже мертвы. Следователи считают, что Суинско убили, а затем захоронили в поле.

Ранее под Красноярском обнаружили тела двух пропавших 22 года назад несовершеннолетних девушек.Останки нашли в гаражном кооперативе в яме глубиной 5,5 метров.