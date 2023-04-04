Под Красноярском обнаружили останки убитых кувалдой 22 года назад девочек-подростков

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Останки пропавших 22 года назад двух несовершеннолетних девушек обнаружены в Кодинске Красноярского края. Об этом во вторник сообщает ГСУ СК России по региону.

«В Кежемском районе в рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении двух несовершеннолетних девушек 22 года назад при поисковых мероприятиях обнаружены их костные останки», - говорится в сообщении.

Подозреваемого в убийстве задержали 24 марта 2023 года в Красноярске. На допросе он признался в совершенных убийствах. По данным следствия, девушки 16 и 17 лет 26 июня 2000 года пришли в гараж к знакомому и потребовали вернуть им денежный долг. Средств у мужчины не было, возник конфликт, в ходе которого он взял кувалду и нанес девушкам несколько ударов по голове и телу. После этого мужчина сбросил их тела в глубокую яму рядом с гаражом и скрылся.

Поисковые работы были организованы после признания обвиняемого и продолжались девять дней, был обследован земельный участок площадью более 900 квадратных метров. 3 апреля костные останки обнаружили в гаражном массиве в городе Кодинск, в яме на глубине 5,5 метра. Помимо останков, сотрудники Отделения уголовного розыска ОМВД России по Кежемскому району и криминалисты краевого СК нашли также личные вещи убитых - предметы одежды, обувь, часы.

Обвиняемый в преступлении заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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