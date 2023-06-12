В стране и мире В Петропавловске-Камчатском прошел флешмоб в честь Дня России Максим Крюков Участники мероприятия развернули российские флаги и исполнили песню «Вперед, Россия» на плацу воинской части. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) вместе с учениками школы №17 в Петропавловске-Камчатском организовали флешмоб, приуроченный ко Дню России. Участники акции развернули российские флаги и исполнили песню Олега Газманова «Вперед, Россия» на плацу воинской части. Торжественные мероприятия в честь Дня России прошли также в Хабаровске. На улицах города жителям раздали ленточки и флаги в цвет российского триколора. Кроме того, на площади музыканты исполнили известные композиции, а юнамрейцы развернули флаг Российской Федерации. Экспертное мнение и аналитика