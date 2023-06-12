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В Хабаровске жителям раздали ленточки и флаги в честь Дня России

Максим Крюков
06:38 12.06.2023
На площади города юнармейцы развернули российский триколор.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Хабаровске проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню России. На улицах города жителям раздают ленточки и флаги в цвет российского триколора. На площади музыканты исполнили известные композиции, а юнамрейцы развернули российский флаг.

«Вообще гордимся этим - то, то мы русские. Для нас это очень важный праздник. И деток своих приобщаем», - поделилась жительница Хабаровска Татьяна Давыдова.

Сегодня в парке им. Н.Н. Муравьева-Амурского запланировано проведение фестиваля «Цветущая Россия», в рамках которой пройдут цветочная ярмарка, мастер-классы, кинопоказы и концерт творческих коллективов. Кроме того, одним из центральных событий станет традиционный фестиваль музыки и песен народов, проживающих в крае - «Карагод».

Ранее российский экипаж Международной космической станции (МКС) поздравил жителей страны с Днем России. Космонавт Сергей Прокопьев отметил, что нас объединяют самые светлые и самые теплые чувства к России, гордость за нее и свершения наших предков. Космонавт Андрей Федяев в свою очередь подчеркнул, что на долю страны выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний, но наш многонациональный народ всегда достойно преодолевал любые трудности.

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