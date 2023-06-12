Экс-премьер Словакии заявил об опустошении складов оружия по всей Европе

По словам Петера Пеллегрини, из-за недостатка ресурсов Словакия больше не сможет оказывать значительную военную помощь Украине.

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Работа по восполнению опустошенных складов оружия по всей Европе займет около 5-10 лет. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Словакии и лидер партии «Голос - социальная демократия» Петер Пеллегрини.

«Опустошены склады [с вооружениями] по всей Европе, все армии будут восполнять запасы. Это работа на 5-10 лет», - приводит его слова новостной портал Pravda.

Политик добавил, что в связи с недостатком ресурсов Братислава больше не сможет оказывать значительную военную помощь киевскому режиму. Кроме того, по мнению Пеллегрини, украинский конфликт, открыл новые перспективы для оборонной промышленности Словакии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Североатлантического блока следует расширить свое военное производство для оказания военной помощи Киеву. По его словам, это необходимо сделать, «чтобы одновременно поставлять оружие Украине и восполнять собственные запасы».