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Столтенберг призвал НАТО расширить свое военное производство

Анастасия Бобылева
16:25 23.05.2023
По его мнению, расширение необходимо, чтобы продолжить поставлять оружие Украине.
Столтенберг призвал НАТО расширить свое военное производство
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress
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Странам Североатлантического альянса следует расширить свое военное производство для продолжения поставок военной помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он уверен, пишет RT, что организация должна «расширить свое военное производство, чтобы одновременно поставлять оружие Украине и восполнять собственные запасы».

Ранее Столтенберг оценил шансы Киева на успешное контрнаступление. Он уверен, что Запад оказывает Украине «невероятную» поддержку, которая может привести Киев к успеху.

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