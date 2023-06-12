Российские космонавты с орбиты поздравили жителей страны с Днем России

© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос

Российский экипаж Международной космической станции поздравил жителей страны с Днем России.

Космонавт Сергей Прокопьев отметил, что нас объединяют самые светлые и самые теплые чувства к России, гордость за нее и свершения наших предков.

«Для нас Россия, Родина гораздо больше, чем место, где мы родились, где мы живем. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь нашей истории с духовными ценностями и нравственными устоями и эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения», - сказал Дмитрий Петелин.

Космонавт Андрей Федяев отметил, что на долю России выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний, но наш многонациональный народ всегда достойно преодолевал любые трудности.

Ранее российские космонавты на Международной космической станции провели эксперимент по свертываемости крови. Результаты были отправлены на Землю, где с ними проведут работу специалисты.