Российская авиация нанесла удар по бригаде националистов в районе Серебрянского лесничества

Боевики понесли значительные потери в личном составе и технике.

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества в ЛНР российские бойцы вскрыли перемещение взвода украинских националистов из 67-й механизированной бригады. Боевики передвигались на боевых машинах пехоты.

По противнику был нанесен авиационный удар. Националисты понесли значительные потери в личном составе и технике. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Также артиллеристы уничтожили гаубицу противника Д-30. Кроме того, разгромлены три позиции 120-миллиметровых минометов и ликвидирован автомобиль подвоза боеприпасов для боевиков.

«Комплексами противовоздушной обороны группировки войск уничтожены реактивные снаряды РСЗО HIMARS и беспилотный летательный аппарат типа "Лелека-100". Кроме этого, экипажем ТОС "Солнцепек" уничтожен опорный пункт противника», - добавил Александр Савчук.

Напомним, на днях бойцы ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации предотвратили попытки атаки штурмовых групп двух бригад националистов в районах Торского и Серебрянского Лесничества.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.