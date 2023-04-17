«Пасха это Победа»: как отмечают священный праздник военнослужащие в зоне СВО

В праздничные дни наши позиции объезжают священнослужители, чтобы поздравить военных с праздником, провести молебны, принести бойцам дух Светлой Пасхи, и укрепить их веру.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На стенах скромного полевого храма всего несколько икон. Но это не мешает молитвам. Чтобы провести главное церковное богослужение не так важна обстановка. Вера - вот что всегда превыше всего. Бойцы признаются, что здесь на передовой вера только крепнет.

«Я родом с Дона. Все мои предки донские казаки. Верят в бога. Все крещеные. На фронте, конечно, вера крепчает. Нужно верить в Бога. Верить в лучшее. С нами Бог. Победа будет за нами», - рассказал священник.

Прямо на позициях в зоне СВО, как и во всех храмах страны, тоже идет Пасхальная служба. В специально оборудованных блиндажах звучат слова молитвы.

«Конечно, это очень важно, потому что люди здесь верующие и таких здесь большинство. Для них это огромная поддержка. Мы всегда ждем», - рассказал военнослужащий с позывным Курьер.

Священнослужители по очереди объезжают места базирования разных подразделений. Но времени мало, нужно успеть ко всем. Ждут артиллеристы, связисты, танкисты и разведчики. Но слова поддержки и несколько минут для исповеди - обязательно найдут для каждого.

«Часто просят благословить, просят иконочку, крестик, окропить позиции, окопы. Таинство крещения мы совершали неоднократно. Прямо под артиллерийским боем. Который шел над нами, на позициях», - рассказал протоиерей Дмитрий Кротков.

Соблюдением требований безопасности здесь никто не пренебрегает - крест поверх бронежилета. Священники точно знают - противник бьет без разбора. Не раз на себе это прочувствовали, рассказывает отец Дмитрий.

«От кассетных обстрелов прятались, от артиллерии прятались. Абсолютно разные ситуации были: ложились, убегали и по нам минометные обстрелы были», - рассказал Дмитрий.

Однажды протоиерей Дмитрий Коротков вместе с группой священников попал под особо плотный огонь артиллерии противника. Спас их боец с позывным Скиф, который вывел их тогда из под обстрела. В канун Пасхи они снова встретились на передовой.

«По радиостанции было передано, что произошел обстрел позиции нашего гаубичного дивизиона. Моя машина была самая ближняя, мы взяли медика и поехали спасать своих товарищей. Четверо было легких, один средний, но все выжили, а человек 20 я вывозил - все живые, все хорошо», - рассказал Скиф.

Праздничная трапеза проходит с крашенными яйцами и пасхальными куличами. Пекут и украшают их армейские повара прямо на полевой кухне. Освящают церковнослужители.

«Пасха означает избавление от смерти. Победа жизни над смертью. Воинское служение в нынешней ситуации, ну куда больше, это победа. Сама Пасха - это Победа!», - рассказал протоиерей Сергий

Также посылки с угощениями для наших солдат передают из дома. Отовсюду, с разных уголков страны. Пекут для бойцов и приносят простые люди, прихожане храмов. Более 10 тысяч куличей, освященных патриархом Московским и всея Руси Кириллом, отправили воинам, принимающим участие в СВО. Еще 5 тысяч испекли волонтеры Общероссийского народного фронта и сестры Крестовоздвиженского монастыря, вместе с воспитанниками воскресной школы. Готовили по своему особому рецепту, из натуральных продуктов - молоко и яйца из собственного подворья. А самое главное - с искренней теплотой и любовью. Вот она - та неоценимая поддержка, которая чувствуется на расстоянии. Даже очень далеко от дома.

«Я же для солдата делаю. Вот эта важность - сделать для солдата - важность передать это свое тепло, свою любовь, свою частичку тем, кто сейчас в таких трудных обстоятельствах. Ну а церковь она всегда была с народом. Поэтому мы стараемся своим воспитанникам как патриотически, так и церковные ценности прививать, - рассказала монахиня Ювеналия Королева.

Для богослужений на позициях конечно же выбирают укромные места. Учитывая огромное число верующих солдат, желающих хоть ненадолго застать службу. Нельзя выдавать, где для молитв собирается личный состав. Уже давно известно, противник не гнушается ничем. Подлые провокации в самый святой день в году не исключают.

Самые искренние поздравления адресованы родным и близким - домой, туда где ждут, поддерживают и точно знают победа будет за нами. Главное - верить.

«Штурмовая подразделения "Черная мамба" работает. Передаем пламенный привет с линии фронта домой, родным и близким. Верьте, надеетесь молитесь. Мы вас любим. Всего хорошего. Победа будет за нами. Враг будет разбит!», - говорят военнослужащие.

Под конец дня после поздравлений и раздачи пасхальных угощений на Херсонском направлении, священники уезжают. А бойцы остаются, и будут и дальше стоять на защите своей отчизны и верить в бога. Напоследок командир просит еще раз за всех помолиться .