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Огород, стихи и неизвестные герои: как живут на передовой бойцы батальонов БАРС

Игорь Лапик
Дмитрий Трунов
06:34 13.06.2023
В 6-м и 7-м БАРСах служат добровольцы со всей страны самых разных национальностей. Люди в основном возрастные и находчивые.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На армейской буханке едем по бездорожью на передний край в район Кременной, где стоят БАРСы. Дальше - пешком. Бойцы рассказывают, что здесь - как в поговорке: два - это компания, а три - уже толпа, и противник сразу начинает по ней бить.

Нас встречает минометный расчет батальона БАРС-6, скрытый в лесу. Отсюда артиллеристы ведут регулярный огонь по националистам.

120-миллиметровая мина пошла в сторону украинских позиций в Белогоровке. Там концентрация противника очень плотная. Куда ни стреляй - везде попадешь, тем более - прицельно.

«Самое любимое наше - это уничтожать их укрепленные позиции, блиндажи, места базирования боекомплектов и технику, если они по глупости случайно поставят, выйдут покурить», - рассказывает командир минометной батареи батальона БАРС-6 с позывным «Лис».

Результат ударов наших военных по украинским боевикам в Белогоровке виден издалека. Огневое поражение наносится и днем, и ночью.

С холма отчетливо видны клубы дыма на большой площади. Там горят позиции украинских боевиков и техника. Это работает наша артиллерия и авиация.

Украинские националисты от злости бьют куда попало. Разрушают мирные села и деревни. Дом Александры Пустовой обстреляли реактивной артиллерией. Снаряд пробил крышу и упал прямо на кровать. По счастливой случайности не разорвался. Затем его обезвредили наши саперы. Хозяйка спаслась чудом: хлопотала по хозяйству.

Другой дом сгорел незадолго до нашего приезда. В него попала украинская ракета. Осталось одно пепелище. Слава Богу, внутри не было людей, но хозяева остались без крова, и это не первый прилет в том населенном пункте.

Лишить врага глаз и не дать корректировать огонь - задача группы БПЛА. Имеющееся у них антидроновое ружье куплено на средства зрителей телеканала «Звезда» в рамках проекта Народного фронта - «Все для Победы». Один из результатов работы «птицеловов» на другом направлении - сбитый и сгоревший вражеский промышленный дрон, «Ведьма» или, как еще его называют, «баба Яга».

«Редко когда там находятся флешки памяти. Но один из посаженных нами дронов был успешно взломан. Мы посмотрели содержимое - откуда взлетал, к каким позициям прилетал», - рассказывает командир отделения батальона БАРС-6 с позывным «Кастет».

В 6-м и 7-м БАРСах служат добровольцы со всей страны самых разных национальностей. Люди в основном возрастные и находчивые. Заряжают гаджеты от солнечных батарей, рядом с позициями посадили огород. Все свое. Гостям всегда рады.

Наши воины сейчас идут путем, которым шли бойцы Красной Армии во время Великой Отечественной. Вдоль дорог много памятников павшим. А когда копают окопы, находят останки неизвестных героев. Одного из них БАРСы подняли недавно.  

«Деды наши не успели добить, а мы добьем нацистов этих всяких, чтобы это была история чистая, правильная, - говорит военнослужащий батальона БАРС-7 с позывным «Гоха».

Тем временем другой боец, «Хромой», читает стихотворение «Хотят ли русские войны».

Ранее «Звезда» рассказала, как артиллеристы ЗВО нанесли удары из гаубицы Д-30 по противнику в День России.

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